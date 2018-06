Edi Rama befason me sugjerimin për vajzën e diplomuar: Shko puno si kamariere!

Kryeministri Edi Rama është ndalur në Lushnje gjatë turit të llogaridhënies.

Gjatë sesionit të pyetje-përgjigjeve, një vajzë e re u ankua te Kryeministri duke i thënë se ka mbaruar një fakultet dhe ende nuk ka mundur të gjejë një punë.

Gjatë përgjigjes, Rama tha se kjo është një fenomen global duke cituar se të papunë ka edhe në Londër, Paris, apo qytetet të tjera të zhvilluara, ku “nëse shkon, do gjesh kamarierë me diplomë”.

“Nëse do shikoni mesataret e raportit mesatare – punësim në vendet e BE, do shikoni që raportet janë komplet befasuese”, tha Rama, i cili e këshilloi vajzën që edhe nëse nuk arrinte gjente një vend punë në profilin ku kishte studiuar, të mos refuzonte një alternativë tjetër”- tha Rama. /albeu/