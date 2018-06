E dashura e Izet Haxhias vjen me mesazh të fortë

Ka përfunduar seanca e sotme në Gjykatë ndaj ish-truprojës së Sali Berishës, Izet Haxhia.

Haxhia i buzëqeshur ka kërkuar i bindur një ballafaqim në seancë me ish-kryeministrin Berisha duke thënë se ai është denoncuesi i tij.

E dashura e tij, ka treguar në Facebook se ndihet e tronditur që e sheh të rrethuar me policë dhe prokurorë partnerin.

POSTIMI I PLOTE:

Sot,me syte e mendjes kuptoja dhe shikoja Dashurine e jetes time, te rrethuar me police e prokurore…

Moment i rendesishem per drejtesine dhe per politiken shqiptare. Ai ishte aty dhe buzeqeshte !

Por me syte e shpirtit, nuk kuptoja asgje se c kerkonin keta njerez nga i bukuri im, i shtrenjti, i shenjti im…

E di, drejtesia ka shume kohe qe pret e sigurisht, ajo eshte e domosdoshme si jeta!

Izeti do te luftoje deri ne fund! Ai ju pershendet ngrohtesisht te gjitheve!

Por, fshehtas, ne zemer…. do te doja kaq shume ,te ishim vetem bashke e ne djall te shkonin te gjithe….

Dhe, e gjitha kjo , te ishte thjesht nje makth gjume-prishes.

Zot , na zgjo ne kohe…! Ne , te gjitheve!!!

Te dua prej dashurije, Izet Haxhia!

Kurajo♥️