Doli kundër Shqipërisë në BE, në këtë shtet vajza e djem 16-vjeç do bëjnë ushtrinë me detyrim

Qeveria franceze ka filluar të vërë në veprim premtimin e saj për të ri-futur shërbimin kombëtar të ushtrisë për të gjithë 16-vjeçarët.

Gjatë fushatës së tij zgjedhore, Emmanuel Macron, kryeministri i Francës, tha se rivendosja e shërbimit ushtarak do të rriste frymën e patriotizmit dhe kohezionit social.

Si vajzat, edhe djemtë do t’i nënshtrohen shërbimit ushtarak, i cili do të jetë me dy pjesë.

Sipas BBC, faza e parë do të jetë një trajnim një mujor, i detyrueshëm, me fokus në kulturën qytetare.

Mundësitë që po shqyrtohen përfshijnë mësimdhënien vullnetare dhe punën me bamirësi, krahas trajnimeve ushtarake tradicionale me ushtrinë, policinë ose shërbimin e zjarrit.

Trajnimi është menduar të zhvillohet gjatë fazës së pushimeve të verës.

Faza e dytë do të zgjasë nga tre muaj deri në një vit. Në këtë fazë, Franca ka menduar që të rinjtë të inkurajohen për të shërbyer në zonat e mbrojtura dhe ato të sigurisë kufitare.