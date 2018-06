Detajet tronditëse nga vrasja në Milot/ Kujtimi luante bixhoz dhe e tradhëtonte, ata debatuan

Të tjera detaje zbulohen nga vrasja e 42-vjeçarit mëngjesin e sotëm, krim i cili tronditi Milotin.

Në tregun e këtij qyteti rreth orës 07:10 të mëngjesit Violeta Donaj 35 vjeç vrau me armë zjarri bashkëshortin Kujtim Donaj.

Paraprakisht thuhet se vrasja ka ndodhur pas një sherri të momentit midis tyre, kur papritur gruaja ka nxjerrë armën dhe ka qëlluar duke e lënë të vdekur në vend 42-vjeçarin.

Tregtarët e tjerë të cilët nuk duan të prononcohen kanë thënë se shkak është bërë tradhtia e burrit.

Njëri prej tyre ka thënë për News 24:

Ai luante shpesh bixhoz dhe e tradhtonte dhe kjo ka bërë që të kishte sherr me gruan. Kemi dëgjuar 4 të shtëna. Burri ka ardhur me fugon, gruaja ka ardhur me makinë para tij. E pamë që paloste rrobat.”

Bëhet me dije se çifti Donaj punonin si tregtarë në tregun e Milotit. Ata ishin prindër të dy fëmijëve të mitur. Njëri nga fëmijët është 14 vjeç.

Janë shoqëruar disa persona në polici, të cilët mund të hedhin më shumë dritë për këtë ngjarje, pasi sipas informacioneve ngjarjen e kanë parë shumë njerëz.

Vrasja ka ndodhur në praninë e kunatës së Violetës, e cila ka parë gjithë skenën e krimit.

Pasi ka shtënë mbi 42-vjeçarin, Violeta ka tentuar të largohet pa lënë gjurmë nga vendi i ngjarjes, por është pikasur, neutralizuar e më pas arrestuar në kohë nga policia.