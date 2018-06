Dëshmia e fortë nga Parisi/ Çfarë po ndodh në Shqipëri, çfarë na fsheh Edi Rama?

Shqiptarët janë të shqetësuar me atë çfarë po ndodh me vendin e tyre.

Reagimet janë të shumta.

Pas artikujve të medieve të ndryshme europiane çështja e ngritjes së kampeve të refugjatëve në Shqipëri është trajtuar gjerësisht sot në mediat e Francës.

Një dëshmi nga Parisi vjen në një shkrim të Andi Mustafajt, një i ri shqiptar që jeton e studion në Francë.

Ja çfarë shkruan Andi Mustafaj në Facebook:

Edi Rama sot te gjithe mediat franceze (te majta e te djathta, te shkruara dhe vizive) kane folur per bisedime qe po mbahen ne nivelet me te larta politike te Bashkimit Europian per te krijuar kampe refugjatesh te tipit “hot spot” ne hyrje te territorit te Bashkimit Europian, te cilet per zonen e Europes qendrore dhe ballkanit do te vendosen ne Shqiperi.

Ky lajm hap dy mundesi:

E para, keto bisedime behen pa dijenin tuaj, duke e kthyer Shqiperine ne nje zone te paperfillshme per partneret tane te cilet, per arsye te ndryshme kane arritur ne perfundimin se nuk kane nevoje t’ju pyesin per te marre dhe propozuar vendime qe prekin gjithe popullin shqiptar.

E dyta, keto bisedime behen me dijenin tuaj, duke treguar se vendime thellesisht transformuese per shoqerin tone merren ne fshehtesi totale, pa konsultime dhe pa diskutime me minimale, gje qe e demton akoma me shume demokracine e brishte shqiptare.

Zoti Kryeminister, ju lutem te sqaroni keto pika, pa tentuar te diskreditoni mediat e huaja te cilat ne kete rast, per nga gjitheperfshirja e tyre ne pasqyrimin e lajmit i japin nje legjitimitet te forte vertetesise se tij.

Kjo çeshtje eshte teper shqetesuese. Kriza e emigracionit qe po prek europen ka shkundur shtete disa here me te forte se ne nga pikepamja ekonomike dhe te stabilitetit shoqeror e politik.

Andi Mustafaj