De Biazi: Spanja nuk ka nevojë për trajner, Ronaldo është 90% e ekipit

Ish-trajneri i përfaqësueses shqiptare, Xhani De Biazi, ka bërë një analizë të skuadrave që janë kualifikuar sot në turin tjetër të Rusi 2018 dhe sipas tij, askush nuk duhet të nënvlerësojë Portugalinë, edhe për faktin se Ronaldo mund të bëhet vendimtar.

Në komentin për RMC Sport ai tregon se sheh Uruguain si një skuadër që i afrohet atyre europiane, ndërsa mendon se Rusia vështirë se mund të ecë më shumë, transmeton Vip Sport.

“Ronaldo është 90% e skuadrës, është bërë lojtari më i rëndësishëm në botë për dëshirën e tij dhe vendosmërinë, edhe në mënyrën se si menaxhon fizikun. Arrin të bëjë të dukshme diferencën e madhe që ka me të tjerët, të cilët luajnë me mendjelehtësi. Duhet marrë gjithmonë në konsideratë Portugalia për fitoren e Botërorit, edhe pse nuk është kombëtarja favorite. Vuajti më shumë se parashikohej ndaj Iranit, portieri i të cilës do t’u tregojë nipërve që i ka pritur një penallti Kristiano Ronaldos.

Lojtarët spanjollë në fushë menaxhojë veten, e dinë çfarë duhet të bëjnë kur kanë topin. Një trajner, ndryshe nga një tjetër, mund të ndikojë nga niveli i motivimit, por nga vlerat teknikë, Spanja nuk ka nevojë për askënd. Ndërsa skuadrat pa talent duhet të punojnë shumë mbi organizimin dhe vëmendjen taktike.

Uruguai luan në mënyrë kompakte dhe ka aftësinë të riniset me shpejtësi. Për mënyrën se si qëndron në fushë është një skuadër e cila i afrohet formacioneve europiane.

Rusia nuk mund të mbërrijë askund më. Arabia Saudite dhe Egjipti, dy skuadrat që u mundën nga Rusia në grup, nuk vënë askënd në vështirësi. Ndërsa më Uruguain, ka pësuar 3 gola dhe nuk janë pak, sidomos për një kombëtare që luan në shtëpi. Në 1/16 do ta ketë shumë të vështirë, por në futboll nuk i dihet kurrë”.