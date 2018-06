Dasara e denoncon në polici, Gerta e BB: Shihe çfarë do të bëj…

Video ku Dasara shfaqet me Roza Latin gjatë një interviste dhe komentojnë një pastruese ka bërë lëmsh rrjetin dhe jo vetëm.

Fansat kanë kryqëzuar Rozën, ndërsa ish banorja e BB Gerta ka bërë një status në lidhje me këtë duke kritikuar dy vajzat. Pas kësaj videoje, Gerta postoi një status ku i quante Dasarën dhe Rozën “Real bitches” (kurva të vërteta).

Dasara ja ktheu duke shkruar: “Unë mendoj që kjo e indinjuara e ka mamin pastruese per vete prandaj”. Gerta ka reaguar me një video live, e prekur pasi mamaja e saj është ndarë nga jeta 8 vite më parë. Gerta tregon në video se Dasara e ka denoncuar dhe i thotë se do veprojë siç i zgjidhin sherret shqiptarët.

“Une jam nje njeri qe kam te drejte te jap koment. Ja thashe dhe Dasares se me shkruajti, po me kercenon, do te coj ne polici tha, e para mua ajo s’me ben dot asgje se nuk jetoj ne Shqiperi qe te merret policia shqiptare me mua. Une dhashe mendimin tim, me preku ajo qe pashe dhe nuk kishte te bente me profesionin e mamase sime, gjyshes sime apo stergjyshes sime. Une jam thjesht nje njeri me ndjenja dhe dua te shpreh mendimin tim. Mendimi im Dasares i dogji, une ate as e njoh, as ajo s’me njeh mua. Mamaja ime nuk jeton me por une s’do filloj te qaj live se me perket mua. Por ne momentin qe ajo cenon familjen time, s’me duket aspak normale dhe i thashe qe ketu s’ka lidhje policia, po do ja tregoj une sa shqiptare jam dhe cfare do i bej une Dasares, si zgjidhet muhabeti shqiptar me shqiptar.

Ne jemi fajtor qe ketyre njerezve i japim fame, i ndjekim, i bejme te kerkueshem nga mediat qe t’i marrin, t’i fusin ne pune. Real bitches nuk do te thote qe ajo ka pasur 100 milion dashnor, une thashe keto i quaj kurva te verteta sepse jane kurva ne shpirt, kurva ne mendje, kurva ne goje qe vajten e shane nje pastruese. Nuk me intereson edhe po te kene 100 milion dashnor, njerezit duan te kuptojne ate qe duan. Dasara do me denoncoje se thashe Real Bitches, ok te shohim ca do thote policia, une do iki ne Shqiperi se nuk me plas fare dhe te shohim ca do me beje policia. Ajo tha une kam familje, kam femije. Ajo burrin e ka italian, s’di shqip, femija i saj eshte 2-3 vjeç, nuk di te lexoje, si u lendua familja e saj? Cila familje lendohet e asaj apo e imja? Nese mamaja ime do ishte pastruese do e kisha per nder, por per faktin qe ajo ka vdekur duhet ta respektonte. Ajo te me shante mua por jo mamane time. Do ta ndeshkoj une ate”, shprehet Gerta në video një pjesë të të cilës mund ta ndiqni më poshtë.