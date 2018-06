Çmenduri në grupi B, dy gola në minutat e fundit ndryshojnë gjithçka

Spanja nuk ka arritur më shumë se një barazim 2-2 me Marokun, por ky barazim çuditërisht i ka dhënë vendin e parë në Grupin B, pasi Irani ka barazuar me Portugalinë në minutat e fundit.

Ishte goli i Iago Aspas ai që vulosi fatin e takimit në minutën e 93.

Spanja tashmë do të luajë me Rusin në fazën tjetër, teksa Portugalia do të luajë kundër Uruguait.

Spanja e pa vetën dy herë në disavantazh, teksa gjetën forcë dhe të barazonin.

Renditja përfundimtare e grupit B është

Spanja 5 pikë.

Portugalia 5 pikë

Irani 4 pikë

Maroku 1 pikë

Spanja merr venidin e parë pasi ka shënuar 6 gola dhe ka pësuar 5, ndërsa Portugalia ka shënuar 5 ka pësuar 4.

Në rast se ka barazim në golavarazh është i favorizuar ai që ka shënuar më shumë. /albeu.com/

