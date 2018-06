Burri tmerrohet, gjen në oborr eshtrat e ish-bashkëshortit të gruas

Një burrë gjeti një kafkë njeriu, ndërsa mbillte patate, por gruaja e tij i tha se ishin eshtrat e bashkëshortit të saj të parë, i vrarë prej saj dhe i varrosur rreth 20 vite më parë.

Gruaja 60-vjeçare shpjegoi qetësisht “mos u bëj merak – është burri im i parë’ pas zbulimit të zymtë në kopshtin e shtëpisë së saj në Luzin, një fshat në rajonin Omsk të Siberisë.

Ajo i rrëfeu vrasjen partnerit të saj të ri, duke varrosur eshtrat.

“Harrojeni dhe nuk do t’i tregojmë policisë”, ishte porosia e saj.

Megjithatë, ai injoroi udhëzimet dhe u tha oficerëve.

Gruaja i kishte rrëfyer atij se 21 vjet më parë kishte goditur bashkëshortin e saj me një sëpatë gjatë një grindjeje pasi “ai u kthye në shtëpi i dehur dhe më rrahu”.

Pastaj ajo pretendoi se ai kishte shkuar për të punuar dhe nuk kishte ardhur kurrë në shtëpi shkruan oranews.

Burri i ri i gruas – i cili gjithashtu gjeti eshtra të tjera – injoroi kërkesat e saj dhe shkoi në polici për të raportuar krimin.

Gruaja e paemëruar rrëfeu për vrasjen e bashkëshortit të saj, tha Komiteti Hetimor i Rusisë, i cili shqyrton krime të rënda.

Policia gërmoi kopshtin e perimeve dhe gjeti eshtra të tjera. Një gjyqtar e vuri gruan nën arrest shtëpie gjatë hetimit penal.

Ajo përballet me akuzën për vrasje me paramendim me një dënim maksimal prej dhjetë vjet burg.

“Duke mbjellë patate ky njeri mund të ketë shpëtuar jetën e tij”, tha një zyrtar lokal.