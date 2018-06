Blendi Fevziu tregon arsyet e vërteta për ikjen nga Klani

Gazetari Blendi Fevziu u përfol së tepërmi për largimin e mundshëm në Top Channel.

Pak ditë më parë ai deklaroi se edhe pse kishte qenë në një dilemë, kishte marrë vendimin se nuk do të largohej nga Klan, por do të vijonte të shfaqet me emisionin e tij.

Blendi është shprehur në 360Gradë se nuk u largua vetëm për arsye emocionale.

“Ka qenë një zgjidhje emocionale, janë shumë të vështira këto zgjedhje, do vazhdoj në një vend që edhe pse ke probleme të vogla, sherre të brendshme, ke krijuar stabilitet”.

Pyetjes nëse Rama e ka ndikuar për t’u larguar drejt Top-it, ai u përgjigj: Rama nuk influencon dot asnjë nga vendimet e mia, ne nuk jemi miq, kemi një raport korrekt pune. Një njeri që nuk është mik nuk mund as të këshillojë dhe as ta dëgjosh për diçka.