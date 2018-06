Befason Era Istrefi: Çfarë do të bëj në Finalen e Botërorit në Rusi, për t’i treguar botës se jam shqiptare

Këngëtarja shqiptare me famë botërore, Era Istrefi, ka nisur përgatitjet për të performuar në finalen e Kupës së Botës 2018, në Rusi.

Por ajo që pyesin të gjithë, është se a do të ketë simbole të Shqipërisë në performancën e saj?

Deri tani kemi parë shqiponjat që bënë Granit Xhaka dhe Xherdan Shaqiri në ndeshjen me Zvicrën.

Por në një lidhje direkte për emisionin “Fair Play” në News24, Era tha:

Patjetër që unë nuk jam kundër krenarisë me nacionalitetin, është diçka shumë e bukur. Nuk e di pse njerëzit e marrin si diçka negative, nuk e di pse i dënua sportistët shqiptarë të Zvicrës për atë gjest. Unë kam me e gjet një mënyrë ose një tjetër për ta shprehur krenarinë time, pasi gjithë shqiptarët ndjehemi njësoj sa i përket kësaj”

E pyetur lidhur me përgatitjet, këngëtarja tha:

Përgatitjet po zhvillohen intensivisht në Londër. Mezi po pres. Edhe ju besoj mezi po prisni ta shihni”

Këngëtarja ishte në ambientet e Presidencës ku ndoqi ndeshjen Zvicër-Kosta Rika, së bashku me Presidentin dhe motrën e saj Nora Istrefi.