Banorët e Thethit: Më mirë na kaloni me shkjaun se sa me qeverinë shqiptare

“Më mirë me shkjaun na kaloni se sa me qeverinë shqiptare. Të paktën shkjau ishte më i respektueshëm”. Deri në këtë pikë arrijnë banorët e fshatit turistik të Thethit në Dukagjin, ata të cilët nuk u pushtuan asnjëherë nga asnjë pushtues në Shqipëri. Sot ka ardhur momenti që të thonë se më mirë do ishin të pushtuar se sa në situatën që i ka lënë shteti shqiptar në 28 vite.

Në Theth turizmi krahasuar vetëm me një vit më parë ka rënë me 60% thonë pronarët e bujtinave dhe banorët. Ata kanë një shqetësim kryesor mungesën e duhur të furnizimit me energji elektrike. Rrjeti është tejet i amortizuar, mungojnë shtyllat elektrike ashtu siç në ndërtesat që kanë shkon vetëm 60 ose 70 volt ndërkohë që me aq energji nuk mund të karikosh as celularët. E vetmja zgjidhje duke qenë se nuk furnizohen me 220 volt janë gjeneratorët.

Nikë Guri është prej pronarëve në Theth i cili ka ardhur nga emigrimi dhe ka investuar por ai thotë se ky investim po i shkon dëm për shkak të mungesës të energjisë elektrike.

“Kam hedhur gjithë ato para këtu duke investuar bashkë me vëllain pasi erdha nga emigrimi. Ka katër pesë vite që kam përfunduar investimin por po më shkon dëm. Shkak kryesor është mungesa e energjisë elektrike por edhe rruga e amortizuar. Këtu kemi vetëm 60 volt dhe duhen gjeneratorët për të mundësuar energjinë elektrike. Në këtë mënyrë ne shpenzojmë dyfish. Kërkojmë që të furnizohemi me energji elektrike”.

Një tjetër banor i Thethit thotë se do ishin më mirë me shkjaun (Serbinë) se sa qeverinë shqiptare.

“Të paktën shkjau na ka respektuar po kjo qeveria jonë në 28 vite na la në harresë. As s’kemi energji, as s’kemi rrugë dhe asgjë. Më mirë do ishim me shkjaun”.

Turistët në Theth apo pushuesit nga Shqipëria rrezikojnë që të helmohen nëse pronarët e bujtinave nuk vendosin në punë gjeneratorët. Ushqimet rrezikojnë të prishjen nga ndezja dhe fikja e herë pas hershme e frigoriferëve. Kështu thotë Lin Zorgji, pronar i një kampingu aty.

“Nëse ne nuk vendosim gjeneratorët atëherë ka rrezikshmëri të lartë të helmimit të ndonjë turisti për shkak se ushqimet prishen. Ne s’mundemi që t’i ndezim dhe fikim frigoriferët shpesh sepse ushqimet prishen e kështu mund të na helmohen turistët. Nëse ndodh kjo atëherë kush e mban përgjegjësinë”.

Pronarët dhe banorët e bujtinave në Theth i kërkojnë ministrit të turizmit dhe atij të energjitikës që në vend të daljeve në televizor thuajse çdo ditë të merren me problemet që kanë zonat turistike si ajo e Thethit sepse kërkesat e tyre janë minimale, furnizimi i duhur me energji elektrike dhe rikonstruksioni i rrugës Qafë Thore-Theth. /ShkodraNews