Autostrada Tiranë – Durrës hapet të premten, ARRSH: Do jetë e lirë gjatë fundjavës

Autoriteti Rrugor Shqiptar dhe Policia Rrugore njofton se nesër në orën 14:00 perfundon nderhyrja per riparimin e shtresave asfaltike ne segmentin rrugor Maminas-Sukth-Shkozet.

Pas ores 14:00 dhe gjate gjithe fundjaves aksi Tirane-Durres dhe ai anasjelltas Durres-Tirane do jene plotesisht e hapur ne funksion te lehtesimit te levizjes se pushuesve qe zgjedhin plazhet gjate fundjaves.

Diten e shtune, ARRSH dhe Policia Rrugore do të informojne serish per vazhdimin e nderhyrjes ne Shkozet-Durres dhe me tej aksin Durres-Tirane.