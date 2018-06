Arrestohet trafikanti i heroinës, maskohej si prift për ti shpëtuar policisë

Forcat e Guardia Di Finanza në Romë kanë goditur sërish trafikimin ndërkombëtar të drogës, duke identifikuar një nga korrierët që i përkiste një grupi te organizuar.

Ky është korrieri i maskuar si një prift misionar, i cili u deklarua me shtetësi amerikane, por në të vërtetë vinte nga Nigeria.

Gjate kontrollit te bagazheve “Prifti i rreme” u përpoq qe te frikësonte efektivet e policisë, duke i treguar here pas here atyre kryqin, e duke i kërcënuar dhe me shkishërim. Madje ai e cilesoi si sakrilegj atë qe po bënin efektivet e Guardia Di Finanzes. Por me pas ndali kërcënimet kur ne çantën e kompjuterit, ju gjeten te fshehura 3 kilogram heroine e pastër.

Ngjarja fokusohet në rritjen e një fenomeni gjithnjë e më shqetësues, përkatësisht një kthim në konsumin e heroinës, e ashtuquajtura “drogë e të varfërve”, për shkak të kostos më të ulët në krahasim me drogat e tjera.