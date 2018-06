Ardit Gjebrea surprizohet nga fansja e zjarrtë

Moderatori i famshëm shqiptar Ardit Gjebrea është surprizuar me një dhuratë nga një fanse e tij gjatë ditës së sotme. Teksa ndodhej në ambientet e punës në televizionin “Klan” Gjebrea është takuar me një vajzë të re, e cila u shfaq para tij me një pikturë në dorë.

Ajo kishte pikturuar moderatorin dhe të bijën duke u përqafuar dhe mesa duket Arditit i ka pëlqyer aq shumë dhuarata sa nuk rezistoi ta tregonte për ndjekësit e tij.

“Nuk e ka profesion, por pasion” – ka shkruar Gjebrea krahas fotos së postuar në Instagram ku duket me fansen e tij dhe pikturën në dorë.