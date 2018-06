Arben Ahmetaj pushon 13 punojës

Ministri i Financave Arben Ahmetaj, ka marrë vendimin drastik për të shkarkuar 13 inspektorë të kontributeve në drejtoritë rajonale dhe gjithashtu edhe një kryetar dege.

Veprimi i Ahmetajt ka qenë i papritur.

“Kemi vendosur objektiva te matshem performance per cdo inspektor. Cdo muaj do te largohen nga puna inspektoret me performancen me te ulet. Zinxhiri i pergjegjesisd nga drejtoret rajonale deri tek inspektoret ne terren. ISSh duhet te kthehet ne nje institucion qe arketon te ardhura ne favor te buxhetit te shtetit.

Rritja e performances, do zbatojme metodologji te re pune. Nderlidhje online me sistemin e tatimeve per kontributet”, është shprehur ministri i financave.