Anglia merr tri pikët me vështirësi ndaj Tunizisë

Anglia me veshtiresi ka fituar përballjen me Tunizinë ne ndeshjen e pare te saj ne kete boteror. “Tre Luanët” e nisen me fitore aventurën në Kupën e Botës “Rusia 2018”, duke mundur Tunizine, me rezultat 2-1, në ndeshjen e radhes ne kuadër të Grupit G.

Anglezët është dashur të perpiqen deri ne fund për të marrë trepikëshin e parë pasi Tunizia u shfaq ekip i fuqishem gjatë gjithë ndeshjes.

Ka qene Herry Kane, njeriu i fitores për Anglinë, i cili ka realizuar dy gola në minutën e 11-të dhe 92-të, kurse, për Tunizinë e realizoi Sassi në minutën e 35-të.

Anglia dhe Belgjika kryesojnë Grupin G me nga tri pikë, kurse, Tunizia dhe Panama duhet të kërkojnë pikë në sfidat e ardhshme.