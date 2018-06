Aksidenti i maturantëve në Lezhë, policia: Dy persona të plagosur

Nje aksident ka ndodhur ne oret e vona te mbremjes ne Lezhe ndersa policia thekson se te plagosur kane mbetur dy persona.

Njoftimi i policise: Me datë 27.06.2018, rreth orës 21:45, është marrë njoftim se në aksin rrugor Laç – Kryqëzimi i Patokut, në vendin e quajtur “Kryqëzimi i shinave të trenit” , mjeti tip Audi me drejtues shtetasin H.L. 25 vjeç banues në Laç dhe mjeti tip BMW me drejtues shtetasin R.B. 23 vjeç banues në Laç, kanë humbur kontrollin duke dalë nga rruga dhe kanë rënë në kanalin anësor të rrugës.

Për pasojë janë lënduar 2 drejtuesit e mjeteve të cilët janë dërguar në spital ku ndodhen nën kujdesin e mjekëve.

Grupi hetimor në bashkëpunim me Prokurorinë e Rrethit Gjyqësor Kurbin por kryejnë veprimet në vendngjarje për zbardhjen e plotë të shkaqeve të aksidentit.