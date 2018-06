Aksident në Tiranë, plagoset 25-vjeçari

Një aksident ka ndodhur pak momente më parë në zonën e Paskuqanit në Tiranë.

Është plagosur një 25 vjeçar i cili është goditur teksa po ecte nga një makinë. Këmbësori ndodhet në spital nën kontrollin mjekëve.

Ja informacioni paraprak i polcisë për ngjarjen:

Më datë 23.06.2018, rreth orës 20:40, në Paskuqan Nr.1, mjeti tip “Volksëagen” me targë AA 576 OH, me drejtues shtetasin G. P., ka aksidentuar këmbësorin E. R., rreth 25 vjeç, i cili është dërguar në spital për ndihmë mjekësor dhe aktualisht ndodhet në gjëndje të rëndë shëndetësore.

Shërbimet e Policisë dhe drejtuesi i mjetit ndodhen në vendngjarje, po kryhen veprimet e mëtejshme hetimore dhe proceduriale për zbardhjen e shkakut dhe rrethanave të aksidentit.