Këngëtarja Bleona Qerreti është nxehur shumë dhe ka dashur të lërë studion e “Zonë e lirë” ku ishte e ftuar.

Shkak është bërë imitimi i aktorit të Portokallisë, Rezart Veleshnja, lidhur me veprimin që ka ndërmarrë këngëtarja për ngrirjenn e vezëve.

Sapo është transmetuar video e tij, Bleona ka shpërthyer duke e quajtur atë “debil, idiot, nuk bëhet shaka me këtë”, dhe më pas ka kërkuar që ta heqin videon, pasi në të kundërt ajo do të ikte dhe nuk do kthehej më në atë studio./lajmifundit.al