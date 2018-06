Absurditeti/ Reagon KSSH, 4 mijë infermierëve u kërkohet të kthejnë rrogat

Reagon Konfederata e Sindikatave të Shqipërisë lidhur me absurditetin e madh të njehsimit të diplomave për 4 mijë infermierët në vend.

Rreth 4000 infermierë që kanë pësuar ulje të pagës së tyre, duhet të rikthejnë pas paratë e marra në pagë prej vitit 2015 pasi diploma e tyre 4-vjeçare njihet thjesht si Bachelor dhe jo si Master Shkencor.

Infermierët e diplomuar mes viteve 2002-2006 nuk iu njihet më si master shkencor diploma e tyre 4-vjeçare dhe se veç uljes së pagës që vjen me këtë ndryshim ata duhet të kthejnë pas shtetit paratë e marra prej vitit 2015.

KSSH i bën thirrje prokurorisë të nisë një hetim për këtë çështje, dhe paralajmëron për protesta në mbrojtje të 4000 infermierëve.

DEKLARATA E PLOTË E KONFEDERATËS SË SINDIKATAVE TË SHQIPËRISË:

Rreth 4 mijë infermierëve në të gjithë vendin, të diplomuar në vitet 2002-2006 u është ulur paga me 4.5 mijë lekë, pasi Ministria e Arsimit pretendon se shkollimi i tyre 3 vite e gjysmë teori dhe 6 muaj praktike është i barazvlefshëm me diplomën “Bachelor” të “Sistemit Bolonjës” dhe jo me nivelin master siç njihej deri tani.

Paga e infermierëve është 40 mijë lekë në muaj dhe Ministria e Arsimit ka vendosur tu zbresë 4.5 mijë lekë në muaj, ky gjysma është në kuadër të uljes së rrogës dhe gjysma në kuadër të parave që duhet të kthejnë mbrapsht, pasi sipas përfaqësuesve të Ministrisë së Arsimit e kanë përfituar në mënyrë të padrejtë, pasi nuk kanë kryer studimet master.

Për ironi të fatit ata që marrin vendime të tilla duke nisur nga Ministrja e Arsimit e deri tek “zyrtarucët” e tjerë, kanë kryer shkollat e larta dhe masterat në kioskat universitare që rrënuan themelet e bazave të arsimit të lartë në Shqipëri.

Këto injorantë, kameleonë politikë që vegjetojnë prej vitesh në Ministrinë e Arsimit, duan të detyrojnë rreth 4000 infermierë të kryejnë masterat në universitetet private, ku shumica e zyrtarëve te Ministrisë Arsimit më diploma “Alla Renzo Bosi e Meti shpk “ japin mësim, madje janë edhe aksionerë.

I bëj thirrje prokurorisë të nisë një hetim për këtë çështje, ndërsa Konfederata e Sindikatave të Shqipërisë do të nisë protestat në mbrojtje të 4000 infermierëve.

I kërkojmë “Urdhërit të Infermierit” të bashkohet në nismën tonë, pasi nëse Ministria e Arsimit nuk tërhiqet nga ky vendim absurd do përballet me një seri tubimesh.

Ata kanë kryer me sakrifica studimet e larta në Universitetin e Tiranës, e nuk do lejojmë që me djersën e tyre dhe të familjeve të tyre të tallen disa dallkaukë të pangishëm që falë “Teserës Partisë e Tepsisë” mbajnë peng zyrat e ministrisë

Konfederata e Sindikatave të Shqipërisë i kërkon Ministrisë së Shëndetësisë të mbajë një qëndrim lidhur me këtë problem.

Ministrja e Shëndetësisë, Ogerta Manastirliu, ka detyrimin ligjor të mbrojë këtë infermiere. Universiteti i Mjekësisë dhe Universiteti i Tiranës nuk duhet të qëndrojnë indiferentë përballë kësaj situate.

Komisioni Medias dhe Edukimit dhe opozita duhet të heqin dorë nga kauzat “Babales” dhe “Toytave” dhe të përkrahin këta 4 000 infermierë, viktima të babëzisë së Ministrisë së Arsimit.

Janë 4 000 familje që preken nga këto veprime meskine dhe ju s’mund të zgjidhni heshtjen përballë këtij problemi.

Ky institucion pasi shkatërroi procesin e maturës shtetërore për të favorizuar universitetet private, pasi cenoi rëndë figurën e mësuesit duke e kthyer në një shërbëtor partisë, pasi i ktheu zyrat arsimore në zyra punësimi për militantët ka filluar merret me infermierët, që i detyron të kryejnë masterat në universitetet e lidhura me ministrinë.

Diplomat e 4 mijë infermierëve që Ministria e Arsimit kërkon ti ulë vlerën njihet nga shteti gjerman.

Shumë prej infermierëve që kanë kryer studimet 4 vjeçare në vitet 2002-2006 ushtrojnë profesionin fisnik të infermierit në shtetin gjerman, teksa atyre u është kërkuar vetëm një provim i gjuhës gjermane për të punuar si infermierë në spitalet rajonale dhe qendrore të këtij shteti.

Ministria e Arsimit pretendon se Kioskat Private që lëshojnë mastera shkencore si abone autobuzi kanë më shumë kritere se shteti gjerman, që çdo vit po punëson dhjetëra të rinj shqiptar të diplomuar në Universitetin e Mjekësisë.