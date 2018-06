“A mor Xhaf mbylle rininë tënde për një … si ajo”, vrull komentesh te profili i kuksianit

Vrasja e dyfishtë në Tiranë vazhdon të trondisë shqiptarët të cilët në çdo moment komentojnë në profilin e 31 -vjeçarit në Facebook.

I riu Xhafer Mata, baba i një djali të mitur vendosi që të vriste me armë zjarri, Xhuljeta Çunin, 19-vjeç.

Në profilin e Xhaferit kanë komentuar miq të tij, disa prej të cilëve shprehen se kjo që ai bëri nuk ishte zgjidhje, ndërsa ka dhe një koment vërtetë të fortë, ku një mikeshë e tij shkruan “a mor Xhaf mbylle rininë tënde për një fekale si ajo”.

Sipas familjarëve të Xhaferit, lidhja me 19-vjeçaren kishte bërë që Mata të ndahej dhe nga gruaja e tij, me të cilën kishte dhe një djalë.

Disa nga komentet

Gjynaf! Mos rafte kush viktime e Kurvave se ato kane fut djallin ne shishe, jo me kete ne varr. O njerez denoni krimin por mos Akuzoni autorin se vec ai e dinte cfare ja erresoj syte.

Burrave te martuar ju them mos bini viktime e xhelozize se femrave ato ju perdorin per tju prishur familjen pastaj Tallinn P*** me ju.

Ky ra viktime e nje kurve xheloze qe i shkaterroj familjen. Denoni krimin por ky ra viktime e P** kurve.

‘’a mor Xhaf mbylle rininë tënde për një fekale si ajo”.

Do doja te ti kisha thene dy fjale persegjalli por ja qe smunda ishim shoke femirie ishe gjithmone i qeshur natyre gazmore por ditet e fundit te shihja te perhumbur ne vetmin tende te gjith jemi fajtore qe se vrejtem vetmin tende ste qendruam prane por te kthyem shpinen duke pare gjithsecili hallin e vet me vjen keq or mik qe keshtu perfundoj ju dhe arsye njerzve te te gjykojn mllefin e femrave per meshkujt edhe pse sishe i tille.

Ti ike e shkove gjithqka aty perfundove e mbylle at kapitull shum shpejt meritoje shum me teper se dashurin e nje femre meritoje nje jet plot dinitet por ja qe jeta qenka edhe keshtu pushofsh ne paq mik do mbetesh dhe do kujtohesh si njeri i mire eshe pse bere nje zgjidhje te veshtire per vete dhe ate qe te lendojn poshofshi ne paq te du ngushllime familjeve.