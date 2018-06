5 super ide për vaktin e darkës që do t’ju ndihmojnë të bini në peshë

Pasi kthehesh në shtëpi i lodhur nga puna ose palestra, të duket torturuese të gatuash diçka për veten, veçanërisht një vakt të shëndetshëm dhe të shijshëm.

Rutina e të gatuarit bëhet e mërzitshme veçanërisht në darkë, kur nuk ke më fuqi as të gjesh telekomandën e televizorit. Nga njëra anë të mundon ideja e ngrënies në mënyrë të pashëndetshme, dhe nga ana tjetër thjesht nuk do të gatuash.

Gjëja më e mirë që mund të bësh në të tilla raste, është porositja online e një darke të shijshme dhe sigurisht dietike. Ne po ju sjellim 5 ide për vaktin e darkës që do t’ju ndihmojnë të bini në peshë në mënyrë të shëndetshme.

Sallata e verës

Kjo sallatë përmban produktet më me vlera ushqyese që duhet të hani në darkë, përfshi këtu proteinat, hekurin, vitaminën C etj. Mos e rëndoni stomakun tuaj pas kthimit nga palestra por porosisni online (këtu) Sallatën e Verës me këto përbërës: rukola, patate franceze, vezë e zier, fileto pule, kastravec, qepë e kuqe, majdanoz, vaj ulliri dhe lëng limoni.

Smothie

Një Smothie me vitamina (porosit këtu) nga portokalli, bajamja, patatja e ëmbël dhe molla janë ideale për një darkë të vonë, kur ka kaluar ora 21:00.

Vegan cous cous

Cous Cus hyn në listën e atyre produkteve ushqimore të shëndetshme për trupin e njeriut. I kombinuar me një sërë perimesh të freskëta, kjo pjatë (porosit këtu) është perfektë për t’u shndërruar në vaktin tuaj të darkës. I shoqëruar me spec të kuq, spec jeshil, misër, qepë e kuqe, domate dhe kastravec, kjo pjatë do t’ju bëjë t’i thoni “jo”bukës.

Supa me kërpudha

Do të na falënderoni sapo ta provoni. Kjo supë e shijshme me kërpudha mund të zëvendësoje mjaft mirë vaktet e rënda që jeni mësuar të hani në darkë. Tepër e ushqyeshme dhe proteinike, supa me kërpudha (porosit këtu), është e lehtë dhe ju mban të ngopur për një kohë të gjatë.

Noodles me pulë dhe kërpudhë

Nëse nuk i keni provuar ndonjëherë, akoma më mirë! Noodles me pulë dhe kërpudhë (porosit këtu) i plotëson nevojat e trupit tuaj pas një lodhje të madhe gjatë ditës dhe nuk është shumë kalorike. Kjo recetë e ushqyeshme do të jetë pikënisja e një diete të ushqyeshme që do t’ju duhet ta ndiqni çdo darkë.