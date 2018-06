10 vite të martuar, Gena flet për marrëdhënien e veçantë me bashkëshorten

Gena është një ndër këngëtarët shqiptar që preferohet shumë në vendin tonë, por shumicën e rasteve ai ka zgjedhur të ketë një jetë private të blinduar.

I ftuar në “Rudina”, këngëtari i këngëve popullore dhe jo vetëm, e ka thyer këtë rregull që e ka vendosur vetë, duke folur kështu për femrën që I ka vjedhur zemrën prej 10 vitesh.

Ai e përkufizon Lorenën, bashkëshorten si një femër fisnike e të kompletuar.

“Mendoj se Lorena është krahu im i djathtë. Më mbështet shumë dhe është ajo që më plotëson. Ajo më kuron dhe unë e ndjej veten me fat që kam një bashkëshorte si Lorena. Po flas në aspektin e bashkëshortes, sepse në aspektin profesional ajo është shumë kërkuese. Ne jemi dy botë të kundërta, ajo i shikon ftohtë gjërat, ndërsa unë emocionalisht, por them që plusi dhe minusi rrinë mirë me njëri-tjetrin. Unë dhe Lorena jemi njohur në një lokal para rreth 11 vitesh dhe që atëherë jemi bashkë. Nuk ishte dashuri me shikim të parë, por ne u njohëm gradualisht dhe ajo kishte disa vlera që nuk i kishin femrat e tjera. Një mashkull duhet të niset nga vlerat dhe jo t’i vërë prioritet bukurisë dhe pamjes së jashtme. Lorena është edhe menaxherja ime dhe e bën më së miri këtë punë. Ajo është rritur në Greqi dhe kur jemi njohur bashkë sapo kishte ardhur në Shqipëri për të marë një vizë. Siç duket edhe asaj i pëlqeu zëri im. Unë jam njeri që shikoj punën time dhe s’më pëlqen të rri lokaleve dhe të gjuaj femra. Lorena për mua është fisnike dhe i ka të gjitha gjërat që kërkon një mashkull”, ka thënë Gena.