Xhafaj largohet nga zyra, nis hetimi për incidentet gjatë protestës së opozitës

Ministri i Brendshem Fatmir Xhafaj ka lënë zyrën në orët e pasdites pasi përcolli gjithë protestën e opozitës nga brenda ambjenteve të Ministrisë së Brendshme.

Në largim, për gazetarët, ai tha se do të flasë më vonë. Burime të policisë bëjnë me dije se pavarësisht se nuk pati shumë incidente, plagosja e 11 punonjësve të policisë do të bëjë që policia të referojë në prokurori materialet në lidhje me incidentet e shkaktuara ndaj punonjësvë të policisë.

Në vendngjarje kanë shkuar oficerë të policisë gjyqësore të cilët kanë bërë kqyrjen e vendit të ngjarjes, janë sekuestruar kamerat e sigurisë dhe pritet që të ketë dhe një reagim zyrtar nga policia për procedimin e personave pëërgjegjës.