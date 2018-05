Të dyshuarit e vjedhjes së Prokurorisë së Durrësit njihen me masat e sigurisë

Dy personat e dyshuari për grabitjen e Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor të Durrësit, të enjten e kaluar, kanë dalë përpara seancës gjyqësore këtë të dielë për t’u njohur me masën e sigurimit personal.

Seanca ka nisur dhe prokurorët Drini Pali dhe Pali Deçolli do të kërkojnë masat e “arrestit me burg” për Artur Isa, Besnik Bushi dhe Nais Lena, roje private për sigurinë. I pari është nga Sukthi i Ri, i dënuar më parë në vitin 1997 për vjedhje me dhunë, ndërsa i dyti banues në Durrës.

Sipas policisë, dy të akuzuarit si organizatorë dhe autorë të vjedhjes dyshohet se janë të njëjtët që organizuan edhe grabitjen e korrierit të Prokurorisë së Durrësit në datën 8 maj dhe se ndaj tyre ka disa pamje filmike si dhe dëshmia e korrierit që ka përshkruar personat që e grabitën.