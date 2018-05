Tiranë, arrestohen dy punonjësit e Task-Forcës dhe pronari i lokalit

Policia ka ndaluar 3 punonjës të bashkisë Tiranë për korrupsion.

Mësohet se është ekzekutuar urdhëri i ndalimit për shtetasit Erald Qosja, Astrit Nikolli dhe Florjan Lana.

Njoftimi i plotë

Mbi bazën e materialit kallëzues të ardhur nga Drejtoria Vendore e Policisë, Prokuroria Pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, ka regjistruar procedimin penal Nr.1179 për veprën penale “Korrupsioni pasiv i personave që ushtrojnë funksione publike”, “Korrupsion aktiv i personave që ushtrojnë funksione publike” dhe “Shpërdorimi i detyrës”.

Nga hetimet e kryera ka rezultuar se, shtetasit K. A, Erald Qosja dhe Astrit Nikolli (punonjës së Njësisë Task Forcë të Ujësjellës Kanalizime Tiranë), në bashkëpunim me njëri-tjetrin, gjatë 6 muajve të fundit, kanë lejuar disa subjekte – pronarë lokalesh në zonën e ish Gurores në fshatin Lanabregas – Dajt, që të bënin lidhje të paligjshme të ujit të pijshëm, ku furnizonin autobote me ujë të pijshëm, kundrejt shumave të konsiderueshme lekësh, që të mos i ndëshkonin me masa administrative dhe të mos u prisnin lidhjet e paligjshme.

Në këtë veprimtari kriminale, këta shtetas kanë bashkëpunuar me shtetasit Florjan Lana dhe A. H., pronarë lokalesh në fshatin Lanabregas, si dhe me shtetasit H. L., e U. Sh., hidraulikë privatë, të cilët kryenin lidhjet e paligjshme.

Në kuadër të këtij procedimi, i cili është ndjekur me metoda speciale të hetimit, Prokuroria Pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë ka urdhëruar ndalimin e shtetasve Erald Qosja, Astrit Nikolli, K. A, A. L,. të dyshuar për kryerjen e veprës penale “Korrupsioni pasiv i personave që ushtrojnë funksione publike”, në bashkëpunim dhe “Shpërdorimi i detyrës”, parashikuar nga neni 259-25 dhe 248 i Kodit Penal, si dhe për shtetasit Florjan Lana, A.H, të dyshuar për kryerjen e veprës penale “Shkatërrimi i rrjetit të ujësjellësit”, Korrupsioni aktiv i personave që ushtrojnë funksione publike.

Është ekzekutuar urdhëri i ndalimit për shtetasit Erald Qosja, Astrit Nikolli dhe Florjan Lana.