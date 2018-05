Suedia ka miratuar një ligj të ri që përcakton se seksi pa pëlqim është përdhunim, edhe kur nuk ka kërcënime apo forcë të përfshirë.

Ligji i ri do të thotë që njerëzit duhet të pranojnë seksin me gjuhë të qartë verbale ose fizike – dhe heshtja nuk do të interpretohet më si ‘po’, shkruan DailyMail.

Ajo do të hyjë në fuqi më 1 korrik, pasi ligjvënësit suedezë miratuan ndryshimin me 257 vota në 38./lajmifundit.al