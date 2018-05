Skandali, ministri kapet mat me një grua të zhveshur në makinën e shtetit

Në Rusi ka shpërthyer një skandal pasi një ministër është parë në një veturë me një femër.

Incidenti ndodhi në rajonin rus Saratov. Policia pa një ministër lokal me një femër të re, të dehur dhe të zhveshur ndërsa po kalonin pushimet në këtë vend.

Ngjarja ndodhi më 25 maj sipas mediave ruse dhe policia i ndali ata deria ishin në rrugë.

Autoritetet ruse janë ‘çmendur’ pas skandalit të këtij zyrtari, pasi ai ishte duke përdorur veturën zyrtare.

Siç njoftojnë mediat ruse, do të krijohet një komision i cili do të hetojë gjithë ngjarjen dhe zyrtari i përfshirë në këtë aferë do të ‘pushohet nga funksioni i tij sa më parë që të jetë e mundur’.