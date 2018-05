Robert Berisha: “Për Erën duhet të gëzojmë dhe jo të xhelozojmë”

Këngëtari i famshëm Robert Berisha ka folur për herë parë për susksesin e Era Istrefit me të cilën tashmë ka një lidhje familjare.

Me anë të një postimi në historinë e Instagram-it ai është shprehur se për Erën duhet të gëzohemi e jo të xhelozojmë, sidomos për arritjen e saj të fundit si zëri zyrtar i himnit të Kamponatit Botëror të Futbollit.

“Nuk kam asgjë kundër Dua Lipës as Rita Orës, e as Majlinda Kelmendit. Përkundrazi, krenar me të gjithë shqiptarët që kanë ecur përpara e po na e zbardhin fytyrën por Era është artistja e parë që nga Kosova e cila me tekstet dhe kompozimet e saj do të arrijë shumë lart”,-ka shkruar Roberti.