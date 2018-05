Reagon Ministria e Brendshme pas deklaratës tronditëse të ish-shefit të Komisariatit të Vaut të Dejës

Emisioni investigativ “Fiks Fare” denoncoi mbrëmjen e së enjtes veprimet e Policisë së Vaut të Dejës, në shoqërimin e 47-vjeçarit Ardjan Kallmity ,i cili pasi u lirua nga qelia vrau veten.

Ata i shkruan një letër, kur në fakt Ardjani nuk dinte as shkrim e këndim. Madje, veprimet e policisë vijuan me kontrollin e banesës së Kallmit, megjithëse ai nuk ishte arrestuar në flagrancë, nuk ishte ndaluar apo të kishte një vendim gjykate.Përpos këtyre shkeljeve, shefi i Komisariatit të Vaut të Dejës, Paulin Çuni, në një bisedë me gazetarët e “Fiksit”, tha: Shumë mirë që vrau veten!

Sakaq, i menjëhershëm ka qenë reagimi i Ministrisë së Brendshme, të cilët sqarojnë se Çuni është shkarkuar, menjëherë pas vënies në dijeni për ngjarjen tragjike.

Sqarimi i plotë i Ministrisë së Brendshme :

Lidhur me transmetimin në emisionin “Fiks Fare” të një bisede me ish-shefin e Komisariatit të Vaut të Dejës, sqarojmë se: Menjëherë sa mori dijeni mbi ngjarjen, ku u gjet i vetëvrarë një shtetas pasi ishte shoqëruar në Polici, Ministri i Brendshëm urdhëroi Shërbimin e Çështjeve të Brendshme dhe Ankesave (SHÇBA) që në bashkëpunim me Prokurorinë të niste hetimin e rastit. Pas verifikimeve paraprake, SHÇBA i kërkoi Drejtorit të Policisë pezullimin nga detyra. Drejtori i Përgjithshëm i Policisë së Shtetit, në datë 29 maj 2018, urdhëroi pezullimin nga detyra të P.Ç., Shef i Komisariatit të Vaut të Dejës dhe punonjësve Z.D dhe P. Zh., me detyra SPZ (Specialist policor i zonës). Pra, theksojmë se shtetasi P.Ç., i cituar në kronikën televizive si Shef i Komisaritit në Vaun e Dejës, nuk është në detyrë që nga data 29 maj 2018. Policia e Shtetit mbetet e gatshme dhe e hapur për çdo hetim ndaj kujtdo punonjësi të dyshuar për shkeljen e ligjit dhe nxit Prokurorinë për hetime të shpejta dhe gjithëpërfshirëse për rastin konkret.