Kryeministri Edi Rama nuk e ndalon ironine e tij me kreun eopozites Lulzim Basha dhe me protesten e mbajtur nga opozita me 26 maj ne Tirane.

Ne nje postim ne faqen e tij ne Facebook, Rama e krahason Lulzim Bashen me portierin e Liverpoolit qe perfomoi si mos me keq ne finalen e Champions League

Shenimi i Rames:

Tani është e qartë pse s’pati protestë në Tiranë sot😀 Në krye të PD paska qenë portieri i Liverpulit dhe Luli paska ikur në Kiev për të mbrojtur portën e Liverpulit