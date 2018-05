SHBA: Jemi të gatshëm t’i përgjigjemi çdo provokimi nga Koreja e Veriut

Presidenti i SHBA-së, Donald Trump ka anuluar sot takimin me Kim Jong-Un që pritej të zhvillohej me 12 qershor.

Gjatë një prononcimi për mediat, drejtori i Shtabit të Përbashkët të ushtrisë amerikane tha se SHBA është e gatshme t’i përgjigjet çdo “veprimi provokues” nga Koreja e Veriut.

“Ne jemi duke qëndruar si një boksier, jemi të gatshëm të përgjigjemi”- tha drejtori i Shtabit të Përbashkët të ushtrisë amerikane dhe gjenerali Kenneth McKenzie.

Me tej ai u shpreh se:”Do të shohim se çfarë zhvillime do të ketë në ditët e ardhshme. Nëse ndodhin veprime provokative nga Koreja e Veriut, ne me siguri do të jemi gati në bashkëpunim me aleatët dhe partnerët tanë në rajon”.