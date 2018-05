Protesta e PD nesër, reagojnë ndërkombëtarët për herë të parë

Një delegacion i nivelit të lartë të Asamblesë Parlamentare (AP) të OSBE-së që po zhvillon takime me krerët e politikës shqiptare ka reaguar edhe në lidhje me protestën e opozitës ditën e shtunë.

Delegacioni i cili përbëhet prej Presidentit të saj George Tsereteli dhe Sekretarit të Përgjithshëm Roberto Montella, thonë se shpresojnë që protesta e nesërme të jetë paqësore dhe demokratike.

Zyrtarët e lartë kanë zhvilluar takime me Presidentin e Republikës Ilir Meta, Kryetarin e Kuvendit Gramoz Ruçi, Ministrin për Evropën dhe Punët e Jashtme Ditmir Bushati dhe Kryetarët e Partisë Demokratike dhe Lëvizjes Socialiste për Integrim Lulzim Basha dhe Monika Kryemadhi.

Gjatë takimeve ata shprehën vlerësimin e tyre sa i përket mbështetjes së Shqipërisë për veprimtaritë e OSBE-së, si dhe gatishmërinë e AP të OSBE-së për ta shoqëruar popullin shqiptar dhe udhëheqësit e tij në procesin e reformave që po implementohet në vend. Në lidhje me protestën që do të mbahet të shtunën nga Opozita shqiptare, shprehën shpresën se ajo do të jetë paqësore dhe demokratike.