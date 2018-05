Protesta e opozitës, reagon Rama: Basha ju do për një foto në lajmet e botës

Teksa kreu i PD-së, Lulzim Basha fton të gjithë qytetarët në protestën e të shtunës, kryeministri Edi Rama në një postim në rrjetet sociale thotë se kreu i opozitës i do njerëzit për një foto në lajmet e botës.

“Lulëzim Basha ju do për një foto në lajmet e botës:Shqipëria në protestë kundër ministrit të brendshëm trafikant droge!Kush do i shkojë pas nesër ta dijë pse po del e mos thotë pastaj nuk e dija që audiopergjimi ishte sajesë e esadistëve të rinj kundër çeljes së negociatave me BE”, shkruan Rama.