Protesta e opozitës, ja ku gjendet Lulzim Basha

Më pak se një orë na ndan nga fillimi i protestës së opozitës në Bulevardin “Dëshmorët e Kombit”, kryetari i Partisë Demokratike, Lulzim Basha ka shkuar në selinë e PD-së.

Nga burimet bëhet me dije se Basha do jetë i vetmi përfaqësues nga PD që do mbajë një fjalim të shkurtër në orën 11:00.

Protesta pritet të nisë në orën 11:00 para Kryeministrisë dhe më pas turma e protestuesve do të marshojë drejt ministrisë së Brendshme.

Kryeministri Edi Rama nuk ndodhet sot në Tiranë.

Gjatë kohës që opozita do protestojë në rrugë, Rama do jetë në Berat aty ku ka nisur një takim në kuadrin e llogaridhënies për qeverisjen.