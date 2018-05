Protesta e opozitës/ Ç’do ndodhë në bulevard, policia rrethon kryeministrinë

Opozita do të protestojë sot në orën 11:00 në bulevardin “Dëshmorët e Kombit” për të kërkuar largimin e ministrit të Brendshëm, Fatmir Xhafaj.

Kreu i opozitës dhe aleatët e tij opozitarë u bënë thirrje shqiptarëve të bashkohen për të kërkuar largimin e ministrit të Brendshëm, 17 ditë pas denoncimit të parë që bënë nga selia blu për dosjen e vëllait të tij, të dënuar nga drejtësia italiane me 7 vjet e dy muaj heqje lirie, raporton 360 gradë.

Ora 10:37/ Panair Pune para zyres se Rames

Ora 10:30 Policia rrethon kryeministrin dhe ministrine e Brendshme

Kordone policie jane pozicionuar rreth kryeministrise dhe ministrise se Brendhsme, nderkohe qe opozita eshte gati per protesten e paralajmeruar.

Ora 09:26/ Shpaloset simbolika e pare e protestes

Ora 09:00/ Ja sa protestues jane nisur nga rrethet

LSI njofton per numrin e protestuesve te nisur nga rrethet, konkrerisht: Qarku Korce 2000. Qarku Elbasan 3000. Qarku Berat 3000. Qarku Durres 2500. Qarku Vlore 1500. Qarku Gjirokaster 1500. Qarku Diber 1000. qarku Shkoder 2000. Qarku Lezhe 2000. qarku Kukes 500. Qarku Fier: 3000

Nderkohe sipas gazetarit te Panorama, nga Shkodra, referuar burimeve nga PD e Shkodrës janë nisur rreth 5000 protestues të organizuar. Nga Dibra, mesohet se jane nisur mbi 1500 protestues.

Ora 07:30/ Nisen makinat nga rrethet

Nga Shkodra po vijne me dhjetera makina qe mbajne parrulat me zhargonin e Agron Xhafajt, qe njihet ne Vlore me titullin pasha. “Na prit pasha! Pasha po vijme! Kush eshte pashai.

Cfare do te ndodhe

Partia Demokratike është kujdesur që protesta në çdo rast të cilësohet popullore, pasi sipas demokratëve ajo bëhet për një kauzë kombëtare, siç është shkëputja e lidhjeve të qeverisë me krimin. Për këtë arsye pritet që në krah të kreut të PD-së të jenë veç qytetarëve edhe artistë, intelektualë dhe shtresa të tjera të shoqërisë, që kanë protestuar këto kohë kundër qeverisë.

Burime të “Panorama” nga grupi i organizatorëve të protestës sqarojnë se ndryshe nga protesta e 27 janarit, kjo e sotmja do të jetë një marshim i qytetarëve duke nisur nga Ministria e Brendshme në drejtim të Kryeministrisë. Fillimisht protestuesit do të grumbullohen pranë sheshit “Skënderbej”, ku edhe ndodhet godina e Ministrisë së Brendshme. Organizatorët flasin për një protestë ku simbolika kryesore do të lidhet me përgjimet e shfaqura nga opozita, në të cilat vëllai i Fatmir Xhafajt dhe “Dëshmimtari X” përdorin epitete si “Pasha”, “Babale” apo shprehje “Po ma sulmojnë shumë vëllain”, “Ata në Itali janë zbërthyer fare”, “Fol me Ermalin”.

Të gjitha këto simbolika do të jenë të shfaqura në pankartat që protestuesit do të mbajnë në duar. Organizatorët e protestës theksojnë se parashikohet një protestë paqësore, por dinamika dhe zhvillimi i saj do të varet shumë nga pakënaqësia dhe revolta e atyre që do të jenë në shesh. Nuk përjashtohet që protestuesit të hedhin edhe objekte në drejtim të Ministrisë së Brendshme.

Sipas planit paraprak të hartuar nga opozita, protestuesit pasi të kenë marshuar në bulevardin “Dëshmorët e Kombit”, do t’i drejtohen Kryeministrisë ku edhe kreu i PD-së, Lulzim Basha, do të flasë në një podium të vogël për të përcjellë mesazhet politike të protestës. Sipas burimeve nga selia blu, pjesëmarrja e qytetarëve në protestë pritet të jetë e madhe për shkak të ndjeshmërisë publike që ka sjellë përgjimi i publikuar nga PD, por edhe pakënaqë- sisë gjithmonë e në rritje ndaj qeverisë së Edi Ramës.