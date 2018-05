Protesta e opozitës, Bylykbashi: Do të jem aty me familjen time

Deputeti i PD, Oerd Bylykbashi ka hedhur poshtë zërat se mund të ketë trazira në protestën që do të zhvillojë opozita ditën e shtunë.

Oerd Bylykbashi i ftuar në rubrikën ‘Opinion’ në News24, ka thënë se protesta e opozitës në 26 Maj do jetë paqësore dhe demokratike .

Ai u shpreh se në mbledhjen e grupit të PD janë ndarë detyrat për protestën, por detajet do të bëhen të ditura në ditët në vijim.

“Nuk ka vendime të reja në mbledhjen e grupit, por vendimi i marrë është protesta e datës 26 ku ne kemi gjithë angazhimin tonë për të inkurajuar numrin më të madh të qytetarëve. Jam i sigurt që do jetë protesta më e madhe dhe do jetë një protestë qytetare. Dy ministra të Brendshëm kanë lidhje me drogën. Detyrat që ne ndamë në mbledhjen e grupit ishte pikërisht ndarja e detyrave për organizmin e protestës. Ne do kemi qytetarët të shtunën që do jenë përballë krimit. Protesta do jetë masive dhe demokratike. Kushdo, pra jo vetëm opozita por edhe të tjerët janë të ftuar të marrin pjesë në protestë”- tha ai.

Pyetjes për një skenar të mundshëm se mund të ketë zgjatje të protestës dhe bllokim për 72 orë, Bylykbashi tha se këto detaje do mësohen në ditët në vijim, por sipas tij rëndësi ka që protesta do jetë paqësore dhe madhështore.

“Detajet do jenë të përcaktuara në planin që do bëhen të ditura shpejt. Kjo do jetë një protestë paqësore dhe e drejta e protestës është një e drejtë kushtetuese. Ajo që garanton opozita është se do jetë një protestë qytetare dhe unë do jem me familjen time aty.”- tha Bylykbashi