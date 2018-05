Miriam Cani feston ditëlindjen, këto janë fjalët emocionale të Albanit

Alban Skënderaj dhe Miriam Cani janë padyshim një nga çiftet më të pwlqyer nga publiku.

Sot Miriam ka ditwlindjen dhe mes shumw urimesh spikat ajo e bashkwshortit tw saj Albanit.

“Kush na njeh e di qe jam une ai me fat, qe ti je nje bekim ne jeten time dhe ne familjen tone, qe pa ty une nuk isha ky qe jam! Ti, qe dhuron dashuri e perkushtohesh pa asnje kusht, qe duron cdo kaprico te karakterit tim jo te lehte, qe zbeh cdo pasiguri timen. Ti per mua nuk je as 1 ne 7.6 miliarde! Ti per mua je TI, E VETMJA! Mikja ime e zemres time, spiranca ne qiellin tim!

Kush na njeh e di qe jam une ai me fat! Gezuar shpirt”, shkruan Albani. Miram duhet tw ndihet me shumw fat pwr kwto fjalw.