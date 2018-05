Meta takon deputetin gjerman, Hahn: Hapja e negociatave nxit zbatimin e reformave

Presidenti i Republikës Ilir Meta ka zhvilluar gjatë ditës së sotme një takim me deputetin e bundestagut gjerman Florian Hahn, i cili po qëndron për një vizitë në vendin tonë.

Në një shenim në rrjetet sociale kreu i shtetit shkruan se, ’Gjithmonë kënaqësi të takosh Florian Hahn, një mik i mirë i Shqipërisë”.

Ja shenimi I plote I kreut të shtetit shqiptar në rrjetin social pas takimit me deputetin gjerman:

Gjithmonë kënaqësi të takosh Florian Hahn, një mik i mirë i Shqipërisë. Qasja strategjike e Bashkimit Europian për të hapur negociatat e anëtarësimit me Shqipërinë do të nxiste zbatimin efikas të reformave kyçe, tashmë të qarta për ne.