Mbyllet pjesa e parë e finales së “Champions”, Salah del nga fusha me lot në sy

Pjesa e parë e finales së Ligës së Kampionëve është mbyllur me një gol të anuluar të Real Madridit per shkak te pozicionit jashtë loje. Tifozët e Liverpoolit u shtagën me lëndimin e yllit kryesor të skuadrës, Mohamed Salah.

25-vjeçari pësoi një lëndim në krah dhe u zëvendësua me Adam Lallanan. Edhe Real Madridi është dashur t’i bëjë llogaritë pa mbrojtësin Dani Carvajal që u lëndua, për t’u zëvendësuar me Nachon.

Ne minuten e 42′ – Real Madridit i është anuluar një gol shkaku i pozitës jashtë loje.

Cristiano Ronaldo goditi me kokë, por atë e priti portieri Karius, ndërsa topin e kthyer në rrjet e dërgoi Karim Benzema që ishte në pozitë jashtë loje.

Liverpooli nga minuta e 28 luan pa Mohamed Salahun në fushë pasi ka lënduar krahun e majtë gjatë një dueli që pati me lojtarët e klubit spanjoll.

Salah me lot në sy u largua nga fusha për t’ia liruar vendin Adam Lallanas.