Luana Vjollca së shpejti në Klan: Merrni ujë të ftohtë, se do jetë shumë nxehtë

Prej vitesh pjesë e ekranit dhe është padyshim një nga moderatoret më të suksesshme.

Bëhet fjalë për bukuroshen Luana Vjollca, daljet publike të së cilës, shoqërohen gjithmonë me bujë të madhe. Por së fundmi n aka surprizuar të gjithëve. Luana do të jetë e ftuar në në “Xing me Ermalin” e këtë e ka zbuluar vetë moderatori me një video të postuar në Instagram.

“Merrni ujë të ftohtë me vete se do jetë një emision shumë i nxehtë”, shprehet Luana duke i lënë të gjithë kuriozë ç’do ndodhë. Emisioni më i nxehtë”, shkruan Ermali.