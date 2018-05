Lirimi i Tahirit ndez ‘Kombinatin’, fishekzjarre dhe ‘sherr’ në Facebook: Me lekët e drogës i keni?

Lirimi i ish-ministrit Saimir Tahiri në Gjykatën e Apelit nga arresti i shtëpisë, duket se ka lumturuar shumë të rinjtë e Kombinatit. Zonë në të cilën është zgjedhur dhe deputet i PS-së në zgjedhjet e fundit Tahiri.

Për lirimin e tij janë hedhur fishkezjarre nga ana e të rinjve, po nuk kanë munguar as replikat në rrjetet sociale. Disa komentues kanë thumbuar njërin prej të rinjve të FRESH, duke i thënë se paratë për fishekzjarret i kanë nxjerë nga shitja e drogës.

Ndërsa i riu ja ka kthyer se: Mos ki hallin e festes tone ti. Ne festojme kur te duam e per arsyet qe na do qefi ne. Saimiri eshte deputet i zones tone e mardheniet me te i kemi speciale.

Edhe vetë Tahiri është parë dje duke festuar lirimin me miqtë në oborrin e banesës së tij duke pirë birra.

Video e publikuar nga Klajdi Meçi, inspektor pranë IKMT.