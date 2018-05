“Kam ardhur me 100 çunat e mi”, kush ishtë këngëtari që u përplas me policinë sot në protestë

Mes mijëra protestuesve në protestën e sotme të opozitës i është bashkuar edhe reperi i njohur Arkimed Lushaj ose siç njihet ndryshe ‘Stresi’.

Stresi u shpreh se ka shkuar bashkë më 100 ‘çunat e tij’ për të rrëzuar komunistët, sic e cilësoi ai qeverinë.

“Zoti është me ne, do i mposhtim këta komunistët. Sot protestohet jo vetëm për Fatmir Xhafën por kundër Edi Ramës, gjithë këtij sistemi korruptiv, enverist, fashist që janë rraca më e poshtër. Kam ardhur me 100 çuna të mi”, tha reperi i cili vazhdimisht i është bashkuar protestave të PD bashkë me babain e tij Sali Lushaj.

Gjatë protestës u vu re se Stresi ndodheshe në rreshtin e parë të protestuesve të cilët u përplasn me policinë përballë kryeministrisë.

Stresi njihet edhe si një personazh i cili ka patur shpesh probleme me policinë.