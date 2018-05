Humbi djalin në aksident, deputeti socialist fjalë të ndjera për mikun e tij

Deputeti i PS-së, Pjerin Ndreu, në një postim në rrjetin social Facebook, me fjalë të ndjera shprehu ngushëllimet për humbjen e djalit të mikut të tij.

Ndër të tjera ai shkruan: “Dhimbje pafund për Klodianin, djalin e vetëm të mikut tim të shtrenjtë Misin Vladi i cili vdiq tragjikisht në aksident”.

Më poshtë është postimi i plotë i deputetit Ndreu.

Postimi:

Dhimbje pafund per Klodianin, djalin e vetem te mikut tim te shtrenjte Misin Vladi i cili vdiq tragjikisht ne aksident.

Zoti ju dhashte force miku im.

Ja dedikova kete status ketij njeriu qe per disa vite pune ne Paskuqan e Kamez ka qene nje nder njerezit me me vlere e me burre qe kam njohe.

Sot ishim keq dhe ne, qindra miq e shoke qe ishim ne percjelljen e birit tend te shtrenjt.

Burrat si ti dine te qendrojne ! Ngushellime pafund miku im i shtrenjt dhe i mire Misin Vladi !