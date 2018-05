Ariel Tejada është grimieri besnik i yllit të “Keeping Up With The Kardashian” Kylie Jenner.

Por gjithashtu, Ariel ka një dashuri të veçantë për Shqipërinë, pasi jo vetëm realizoi masterclasin e tij të parë në Tiranë, por është miku më i mirë i këngëtares shqiptare Anxhelina.

Shpeshherë grimieri i “Jenner”, është shprehur se familja e Anxhelinës, i dhuron dashuri të veçantë si dhe e konsiderojnë pjesë të familjes. Mesa duket, dashuria qenka reciproke.