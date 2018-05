Ministri i Brendshem Fatmir Xhafaj ka reaguar per here te pare ne lidhje me protesten e opozites te mbajtur me 26 maj ne Tirane.

Ne nje postim te realizuar oret e fundit, Ministri Xhafaj shkruan ne twitter:

Vlerësim i veçantë e respekt për gjithë shërbimet e Policisë së Shtetit të angazhuar në sigurinë e mbarëvajtjen në tërësi të tubimit të opozitës.

Profesionalizmi dhe qetësia në përmbushjen e detyrave të ngarkuara në këtë rast: shenjë e respektit për ligjin dhe interesin qytetar.