Erjon Braçe bëhet melankolik, thur vargje të ndjera për Tanin e TOP-it

Në përvjetorin e ndarjes nga jeta të Dritan Hoxhës detyrimisht nuk mund të mungonte edhe një dedikim nga deputeti socialist, Erjon Braçe. Braçe ka shkuar disa vargje si për të shuar mallin që ai ka për themeluesin e Top Channel, ndërsa e pyet se “çfarë bëhet atje lart”.

POSTIMI I PLOTË: Ej, si je?!

C’behet atje lart?! Dua te ndryshosh ritmin, shpejtesine edhe atje, qetesisht!

Mbase prej aty, leviz dicka ketu!

Mos shih poshte,

ketu nuk ndodh gje,

ka ngrire, jane po te njejtet qe ndalin,

nuk ndjekin ritmin!

Eshte ngadale, shume e ngadalte!

Cfare kohe e humbur!

Beji gjerat e tua atje lart,

me pasion e ndershmeri sic di ti,

pa kompromis sic thoshim.

Beji dhe per ne ketu, si ne enderr!

Me ka marre malli mik, shume.

Behu te flasim edhe nje here!

Jam i bindur qe do bertasim, do zihemi