Duka kërcënon Bashën: PD hyn e humbur në zgjedhje nëse nuk shkarkohet Xhafa

Deputeti Agron Duka i ftuar ne në Ora News, thotë se pavarësisht miqësisë me ministrin e Brendshëm, Fatmir Xhafaj, ai nuk mund të jetë ministër për sa kohë vëllain e ka të implikuar në trafik droge.

Duka: Nuk mund të jetë ministër i Brendshëm dikush që ka vëllain të implikuar në trafik droge. Jam totalisht kundër kësaj. Nuk merrem as me Babalen as me dikë tjetër. Nuk e kam me Xhafajn si individ, e kam mik dhe do ta kem. Politikisht, jam kundra.

Edhe nëse Basha dhe anëtarët e tjerë të opozitës nuk triumfojnë në këtë lloj lufte që po bëjnë për mendimin tem nuk kanë bërë asgjë. Nuk di si mund të shkojnë në zgjedhjet e ardhshme vendore pa hequr këtë ministër të Brendshëm. Nëse nuk arrin sukses, jo vetëm unë por edhe të tjerë do t’i shkëputen zt.Basha.