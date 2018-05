Deklarata e Ramës për protestën, deputeti i PD: Trim i çartur, bëri Ali Komikun nga Berati

Nënkryetari i Partisë Demokratike Edi Paloka ka reaguar pas deklaratës së kryeministrit Edi Rama, ku ky i fundit theu heshtjen për protestën që zhvilloi sot opozita.

Përmes një statusi në ‘Facebook’ Paloka theksoi se Rama bëri Ali Komikun nga Berati. Po ashtu demokrati duke folur me nënkuptime shtoi se tunelet e pashallarëve të drogës kthehen në kurthe nga ku sipas tij nuk del dot.

REAGIMI I PALOKËS

Kush thote qe Rama eshte frikacak?!

Me urrejtjen shperthyese qe ishte grumbulluar sot tek ajo mase me protestues, duhet te jesh trim i cartur qe te vazhdosh te besh Ali Komikun qofte edhe nga Berati.

Po ka nje moment kur as tunelet e pashallareve te droges nuk jane me nje vend i sigurte, perkundrazi kthehen ne kurthe nga nuk del dot deri sa te kapesh si miu…